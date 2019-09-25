Люди очень страдают: Лобода рассказала о Зеленском

Светлана Лобода дала большое интервью Ксении Собчак
Известная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак!", в котором откровенно высказала свое мнение по поводу президента Украины Владимира Зеленского.
На вопрос о том, планирует ли она вернутся в Украину, Лобода ответила, что очень надеется на Зеленского. При этом певица подчеркнула, что лично знакома с главой государства.
Артистка отметила, что у нее к президенту очень теплые отношения, и она верит в него.
Лобода высказалась про Зеленского и Украину (видео: YouTube/Ксения Собчак)
"Я бы очень хотела, чтобы тот позитив, который у него есть, использовал во благо всех людей. Потому что люди очень страдают. И людей очень жалко", - отметила Лобода.
Ксения Собчак спросила Лободу, вернулась ли бы она в Украину, если бы Зеленский предложил бы ей приехать на родину. Лобода ответила, что ей нравится находиться в том месте, где люди любят ее творчество. Поэтому на самом деле ей не важно, в какой стране жить.
"То, что происходит в политике - это вообще нас не касается. Мы, артисты, вне всего этого", - добавила певица.
Лобода заявила, что надеется на то, что в скором времени она вернется в Украину с большим концертом.
Напомним, что Светлана Лобода нарвалась на критику своих поклонников после того, как в сеть выложила видео, в котором показала необычный танец.