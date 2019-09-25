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Люди дуже страждають: Лобода розповіла про Зеленського

STYLERЖиття    25.09.2019 - 16:36
Люди дуже страждають: Лобода розповіла про Зеленського
Лобода висловилася про Зеленського та Україну (фото: facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода дала велике інтерв'ю Ксенії Собчак

Відома українська співачка Світлана Лобода стала гостею шоу "Осторожно, Собчак!", в якому відверто висловила свою думку з приводу президента України Володимира Зеленського.

На питання про те, чи планує вона повернуться в Україну, Лобода відповіла, що дуже сподівається на Зеленського. При цьому співачка підкреслила, що особисто знайома з главою держави.

Артистка зауважила, що у неї до президента дуже теплі стосунки, і вона вірить в нього.

Лобода висловилася про Зеленського та Україну (відео: YouTube/Ксенія Собчак)

"Я б дуже хотіла, щоб той позитив, який у нього є, використав на благо всіх людей. Тому що люди дуже страждають. І людей дуже шкода", - зазначила Лобода.

Ксенія Собчак запитала Лободу, чи повернулася б вона в Україну, якщо б Зеленський запропонував їй приїхати на батьківщину. Лобода відповіла, що їй подобається перебувати в тому місці, де люди люблять її творчість. Тому насправді їй не важливо, в якій країні жити.

"Те, що відбувається в політиці - це взагалі нас не стосується. Ми, артисти, поза всього цього", - додала співачка.

Лобода заявила, що сподівається на те, що незабаром вона повернеться в Україну з великим концертом.

Нагадаємо, що Світлана Лобода нарвалася на критику своїх прихильників після того, як виклала в мережу відео, в якому показала незвичайний танець.

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