Люди спасли водителя, на авто которого умышленно наехал танк в Киеве (видео)
Российские войска пытаются прорваться в Киев со стороны Оболони. Местные жители сняли на видео появление вражеского танка на улице, который переехал гражданское авто. К счастью, водителю удалось выжить.
Видео появилось в Telegram-сообществу "Останній блокпост".
Согласно сообщению, водителя машины, на которую умышленно наехал российских танк, спасли люди. Ему оказали медицинскую помощь.
Видео, снятое с квартиры очевидцами, показывает, что танк сменил траекторию, выехал на встречную полосу и переехал авто.
На кадрах видно, что водитель - немолодой мужчина, заблокирован в автомобиле. Он находится в сознании. А группа молодых мужчин пытается разобрать машину, чтобы вызволить пострадавшего.
Напомним, что утром в районе Оболони обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Позже Сухопутные войска заявили о ее уничтожении.
Также сообщалось о герое-матросе, пожертвовавшем своей жизнью, чтобы помешать наступлению врага через Генический мост.