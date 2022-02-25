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Люди спасли водителя, на авто которого умышленно наехал танк в Киеве (видео)

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Київ, Пятница 25 февраля 2022 12:24
Люди спасли водителя, на авто которого умышленно наехал танк в Киеве (видео) Коллаж РБК-Украина: Танк наехал на авто в Киеве на Оболони
Автор: Светлана Мащенко

Российские войска пытаются прорваться в Киев со стороны Оболони. Местные жители сняли на видео появление вражеского танка на улице, который переехал гражданское авто. К счастью, водителю удалось выжить.

Видео появилось в Telegram-сообществу "Останній блокпост".

Согласно сообщению, водителя машины, на которую умышленно наехал российских танк, спасли люди. Ему оказали медицинскую помощь.

Видео, снятое с квартиры очевидцами, показывает, что танк сменил траекторию, выехал на встречную полосу и переехал авто.

На кадрах видно, что водитель - немолодой мужчина, заблокирован в автомобиле. Он находится в сознании. А группа молодых мужчин пытается разобрать машину, чтобы вызволить пострадавшего.

Напомним, что утром в районе Оболони обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Позже Сухопутные войска заявили о ее уничтожении.

Также сообщалось о герое-матросе, пожертвовавшем своей жизнью, чтобы помешать наступлению врага через Генический мост.

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