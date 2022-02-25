Люди спасли водителя, на авто которого умышленно наехал танк в Киеве (видео)

Коллаж РБК-Украина: Танк наехал на авто в Киеве на Оболони

Российские войска пытаются прорваться в Киев со стороны Оболони. Местные жители сняли на видео появление вражеского танка на улице, который переехал гражданское авто. К счастью, водителю удалось выжить.

Видео появилось в Telegram-сообществу "Останній блокпост".

Согласно сообщению, водителя машины, на которую умышленно наехал российских танк, спасли люди. Ему оказали медицинскую помощь. Видео, снятое с квартиры очевидцами, показывает, что танк сменил траекторию, выехал на встречную полосу и переехал авто. На кадрах видно, что водитель - немолодой мужчина, заблокирован в автомобиле. Он находится в сознании. А группа молодых мужчин пытается разобрать машину, чтобы вызволить пострадавшего.