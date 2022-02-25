ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Люди врятували водія, на авто якого навмисне наїхав танк в Києві (відео)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 12:24
Люди врятували водія, на авто якого навмисне наїхав танк в Києві (відео) Колаж РБК-Україна: Танк наїхав на авто в Києві на Оболоні
Автор: Світлана Мащенко

Російські війська намагаються прорватися в Київ з боку Оболоні. Місцеві мешканці зняли на відео появу ворожого танку на вулиці, який переїхав цивільне авто. На щастя, водієві вдалося вижити.

Відео з'явилося в Telegram-спільноті "Останній блокпост".

Згідно з повідомленням, водія машини, на яку умисно наїхав російських танк, врятували люди. Йому надали медичну допомогу.

Відео, зняте з квартири очевидцями, показує, що танк змінив траекторію, виїхав на зустрічну смугу і переїхав авто.

На кадрах видно, що водій - немолодий чоловік, заблокований в автомобілі. Він перебуває у свідомості. А група молодих чоловіків намагається розібрати автівку, аби визволити постраждалого.

Нагадаємо, що вранці в районі Оболоні виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Пізніше Сухопутні війська заявили про її знищення.

Також повідомлялося про героя-матроса, який пожертвував своїм життям, аби завадити наступу ворога через Генічеський міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога