Люди ходили по цій реліквії, а зараз її продають за мільйони: як виглядає унікальна плита з 10 заповідями Божими

Розповідь про десять заповідей є однією з найважливіших у Біблії. Накази, продиктовані Богом Мойсею, включають знамениті принципи шанування батьків, відмови від крадіжки та дотримання субот.

Кам'яна таблиця, якій близько 1500 років, є чудовим релігійним та історичним артефактом, а також символом одного з "найстійкіших кодексів людства".

Історія цієї старовинної реліквії почалася в 1913 році. Камінь з надписами було знайдено під час розкопок залізниці вздовж південного узбережжя Ізраїлю, неподалік від розташування багатьох ранніх синагог, мечетей та церков.

Протягом 30 років значення цього артефакту ігнорували та навіть не здогадувалися, що це дуже цінна реліквія.

Неймовірно, але камінь не відправили до музею чи в якусь релігійну установу. Її використали як "бруківку" перед місцевим будинком і протягом десятиліть він лежав обличчям догори, а люди ходили по його вицвілим написам.

У 1943 році камінь був проданий вченому, який зрозумів, що за скарб до нього попав. Мармурова табличка заввишки 2 фути та вагою 115 фунтів виявилася 1500-річним самаритянським гравіюванням Десяти заповідей, яке, ймовірно, колись було виставлено в синагозі або приватному будинку.

1500-річна плита з 10 заповідями Божими (фото: sothebys.com)

Текст написаний давньоєврейським шрифтом і містить 9 оригінальних заповідей (пропущене: "Не взивай імені Господа даремно"), а також нову директиву щодо поклоніння на горі Герізім, святому місці для самаритян.

Невідомо, де була зроблена ця табличка, але вчені підозрюють, що оригінальне місце гравюри, ймовірно, було знищено під час римських вторгнень між 400 до 600 рр. н.е. або під час хрестових походів 11 століття.

На одному з найвідоміших аукціонів Sotheby's 1500- річна гравюра буде виставлена з 5 по 17 грудня. Після її виставлять на продаж у відділ книг і рукописів аукціонного дому. Зараз експерти прогнозують, що вартість реліквії складе від 1 до 2 мільйонів доларів.

"Ця дивовижна табличка є не лише надзвичайно важливим історичним артефактом, але й відчутним зв'язком із віруваннями, які допомогли сформувати західну цивілізацію. Зіткнутися з цією спільною частиною культурної спадщини означає мандрувати крізь тисячоліття та з'єднатися з культурами та релігіями, про які йдеться в одному з найдавніших і найстійкіших моральних кодексів людства",- зазначив Річард Остін, глобальний керівник відділу книг і рукописів Sotheby's.