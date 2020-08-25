Люди опинилися в пастці: у Києві маршрутка "потонула" після дощу

У Києві маршрутка застрягла посеред вулиці після дощу (колаж: РБК-Україна)

У Києві сталася неприємність з маршруткою через сильний дощ

У Києві після зливи вранці 25 серпня виникли серйозні транспортні проблеми. Так на одній з вулиць маршрутка буквально застрягла на проїжджій частині посеред суцільної величезної калюжі.

Пасажири були заблоковані, не маючи можливості покинути транспортний засіб. Хіба що зануритися в брудну воду. Відео розмістив Telegram-канал Los Solomas.

НП з маршрутним таксі сталася в мікрорайоні "Солом'янка".

"Маршрутка застрягла. Люди не можуть вийти. Кожен раз, коли починається дощ, вулиця Кудряшова перетворюється на басейн. Мабуть, потрібно ще більше будинків там будувати", - підписані кадри.

Крім маршрутки у воді стояли також кілька автомобілів і навіть бетономішалка.

В Києві після дощу застрягла маршрутка з пасажирами (відео: Los Solomas)

Раніше ми писали, що погода в Україні кардинально зміниться вже 26 серпня. Синоптики оновили прогноз.

Також повідомлялося, що Київ накрило потужними зливами, через негоду місто стало в заторах.