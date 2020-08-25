Киев накрыло мощными ливнями: город стал в пробках

Киев из-за дождя сковали пробки (фото: РБК-Украина)

Киев стал в пробках из-за мощных ливней, что попеременно накрыли разные районы столицы

Киев с самого утра 25 августа затянуло тучами, идет дождь, а периодически пускается довольно сильный ливень в различных микрорайонах столицы.

Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах столицы значительно затруднено движение, а на некоторых отрезках карты в реальном времени показывают максимальный уровень пробок.

Так, согласно данным Google Maps, движение в городе частично парализовано на Левом берегу - здесь традиционно стоят подъезды к мостам. А вот на Правом берегу все несколько сложнее.

Пробки в Киеве 25 августа (google.com/maps)

Ситуация с пробками в центре Киева 25 августа (google.com/maps)

Как не попасть в пробку в Киеве

Специалисты советуют учитывать три важных фактора: время поездки, день, погода.

Период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 является самым сложным для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы. Именно и эти часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта.

Вечера пятницы и воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются с них. В это время заторы возникают практически на всех выездах/въездах в город.

Дождь или снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние, из-за частых подтоплений или снежных сугробов. К тому же много людей пересаживаются на такси, что также усложняет ситуацию.

Хмурое утро и дождь в Киеве (фото: facebook.com)

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