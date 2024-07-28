Люди обирають друзів за одним несподіваним фактором: вчені зробили цікаву заяву

Ізраїльські вчені з Вейцманівського інститут наук провели дослідження, яке перевернуло уявлення про те, як ми обираємо друзів. Виявляється, одним з найголовніших факторів є запах тіла. Саме він відіграє велику роль у соціальних взаємодіях.

Що відомо про це дослідження та які висновки отримали вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science Advances.

Як проводили дослідження

Вчені за допомогою спеціального пристрою, який називається "електронний ніс", проаналізували запах одягу різних людей. Проби відбиралися у двох групах добровольців: в одній були люди, які між собою знайомі, у другій - незнайомі між собою люди.

Наступним етапом дослідження став експеримент з запахами. Вони розбили добровольців на пари та попросили трохи поспілкуватися. Згодом вони з'ясовували, чи сподобалися люди одне одному та чи змогли б вони подружитися.

У 71% випадків припущення вчених було підтверджено і незнайомі люди з подібними запахами позитивно оцінювали одне одного.

Що показало дослідження

Виявилося, що люди скоріше побудують дружні стосунки з тими, хто пахне так само як вони самі.

"Люди покладаються на інші, більш важливі сигнали при прийнятті соціальних рішень. Однак результати нашого дослідження показують, що наш ніс грає більшу роль, чим це вважалося раніше, у нашому виборі друзів", - кажуть вчені.

Вони додали, що ми підсвідомо шукаємо друзів, які схожі на нас самих. Запах тіла, як і інші фізичні та психологічні характеристики, можуть бути одним з критеріїв такої схожості.

Навіть незнайомі люди можуть викликати у нас симпатію та інтерес, якщо їхній запах схожий на наш. І навпаки, навіть приваблива людина може відштовхнути нас на підсвідомому рівні, якщо її запах не відповідає нашим "нюховим" уподобанням.

І йдеться не про запах парфумів, мила чи неприємний запах, пов'язаний з недостатньою гігієною. А саме про природній запах тіла, який у кожної людини унікальний та сприймається індивідуально.