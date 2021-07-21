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Люди ныряли "кролем", а маршрутки плавали с пассажирами: Кропивницкий затопило ливнем

Автор: Светлана Мащенко

В Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которого сильно пострадала инфраструктура города. Ветер валил деревья, автомобили плавали, а местами даже смыло асфальт.

Смотрите на фото и ниже последствия стихии в городе.

Очевидцы рассказывают, что за считанные минуты город оказался в водном плену. Ливневки не справились, в результате чего вода затопила дороги, подъезды многоэтажек.

Кроме того в городе навалило деревьев, а в некоторых районах выпал град размером с яйцо.

Фото: Град в Кропивницком (instagram.com/kroplike)

В полиции рассказывают, что на некоторых улицах смыло часть дорожного покрытия.

Фото: Непогода в Кропивницком (facebook.com/kroppolice)

На кадрах ниже, что отважный парень решился поплавать в дождевой водичке, используя стиль "кроль".

На одном из видео пассажирам вместе с водителем пришлось толкать плывущую маршрутку. Вода полностью покрыла колеса.

Напомним, что в Украине резко сменилась погода - после аномальной жары пришло похолодание с дождями, а в некоторых местах - сильными ливнями.

В частности от непогоды страдает два дня подряд Киев. За это время затопило три станции метро - "Берестейскую", "Академгородок" и "Позняки".

Ранее мы писали, что коммунальщики отличились дикой выходкой во время ливня в Киеве.

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