Люди ныряли "кролем", а маршрутки плавали с пассажирами: Кропивницкий затопило ливнем

Очевидцы рассказывают, что за считанные минуты город оказался в водном плену. Ливневки не справились, в результате чего вода затопила дороги, подъезды многоэтажек.

Кроме того в городе навалило деревьев, а в некоторых районах выпал град размером с яйцо.

Фото: Град в Кропивницком (instagram.com/kroplike)

В полиции рассказывают, что на некоторых улицах смыло часть дорожного покрытия.

Фото: Непогода в Кропивницком (facebook.com/kroppolice)

На кадрах ниже, что отважный парень решился поплавать в дождевой водичке, используя стиль "кроль".

На одном из видео пассажирам вместе с водителем пришлось толкать плывущую маршрутку. Вода полностью покрыла колеса.