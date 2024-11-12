Люди низького зросту живуть довше за високих: вчені розкрили цей секрет

Раніше все було навпаки

Вчені кажуть, що раніше низький зріст був поганим для довголіття, але маятник хитнувся в протилежному напрямку.

Багато років вважалося, що люди невисокого зросту - це ті, хто погано харчувався з дитинства і вони не могли правильно розвиватися, протистояти інфекційним захворюванням і саме це призводило до того, що вони були слабші за високих.

Історично склалося так, що на популяційному рівні ми асоціювали малий розмір зі слабким розвитком протягом першого року життя та з високим рівнем смертності", - каже експерт-демограф Жан-Марі Робін.

Згідно з одним з наймасштабніших досліджень, проведеним у 2003 році, існує негативна кореляція між великим зростом і довголіттям.

Дослідники також виявили, що нижчі, менші тіла мають нижчий рівень смертності та менше хронічних захворювань, пов’язаних з дієтою, особливо після середнього віку. Тривалість життя людей нижчого зросту, здається, довша, ніж в їхніх високих колег.

Біологічна причина цього, ймовірно, полягає у тому, що коли людина вища, їй потрібно більше реплікація клітин, щоб заповнити тіло, і це може виснажувати швидше.

Жінки мають ідеальний зріст

Дослідження показують, що зріст дійсно має значення. І чим він менший, тим більше шансів у вас прожити довше.

"Виявилося, що зріст жінок ідеально відповідає їх збільшеному довголіттю", - каже дослідник Центру дослідження біології старіння при Гарвардській медичній школі Девід Сінклер.

Середній зріст жінок коливається залежно від місця проживання. У середньому американські жінки старше 20 років мають 162 сантиметри. За деякими даними - приблизно 159,5 сантиметрів.

Велика різниця між зростом чоловіків та жінок пояснюється різницею в рівнях гормону росту, який у жінок набагато вищий.

"Відомо, що рівень гормону росту справді впливає на довголіття", - додав Сінклер.

У жінок є ще один секрет

Проте зріст - не єдина причина, чому жінки живуть довше.

"Жінки більш стійкі до смертності й до смерті, ніж чоловіки, тому що вони більше протистоять труднощам. Жінки також можуть відчувати відповідальність не лише за своє життя, а й за життя дітей. З огляду на це, вони мають бути сильнішими та триматися довше, ніж чоловіки", - виказав свою гіпотезу Робін.

Він додав, що чоловіки живуть довго, але при умові, що вони здорові. Якщо ж вони мають проблеми зі здоров'ям, то рівень виживання у чоловіків низький. При цьому жінки набагато стійкіші до "не ідеального" здоров'я.