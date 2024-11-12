Люди низкого роста живут дольше высоких: ученые раскрыли этот секрет

Раньше все было наоборот

Ученые говорят, что раньше низкий рост был плохим для долголетия, но маятник качнулся в противоположном направлении.

Многие годы считалось, что люди невысокого роста - это те, кто плохо питался с детства и они не могли правильно развиваться, противостоять инфекционным заболеваниям и именно это приводило к тому, что они были слабее высоких.

"Исторически сложилось так, что на популяционном уровне мы ассоциировали малый размер со слабым развитием в течение первого года жизни и с высоким уровнем смертности", - говорит эксперт-демограф Жан-Мари Робин.

Согласно одному из самых масштабных исследований, проведенным в 2003 году, существует отрицательная корреляция между большим ростом и долголетием.

Исследователи также обнаружили, что более низкие, меньшие тела имеют более низкий уровень смертности и меньше хронических заболеваний, связанных с диетой, особенно после среднего возраста. Продолжительность жизни людей более низкого роста, кажется, длиннее, чем у их высоких коллег.

Биологическая причина этого, вероятно, состоит в том, что когда человек выше, ему требуется больше репликация клеток, чтобы восполнить тело, и это может истощаться быстрее.

Женщины имеют идеальный рост

Исследования показывают, что рост действительно имеет значение. И чем он меньше, тем больше шансов у вас прожить подольше.

"Оказалось, что рост женщин идеально соответствует их увеличенному долголетию", - говорит исследователь Центра исследования биологии старения при Гарвардской медицинской школе Дэвид Синклер.

Средний рост женщин колеблется в зависимости от места обитания. В среднем американские женщины старше 20 лет имеют 162 сантиметра. По некоторым данным – примерно 159,5 сантиметров.

Большая разница между ростом мужчин и женщин объясняется разницей в уровнях гормона роста, который у женщин гораздо выше.

"Известно, что уровень гормона роста действительно влияет на долголетие", - добавил Синклер.

У женщин есть еще один секрет

Однако рост - не единственная причина, почему женщины живут дольше.

"Женщины более устойчивы к смертности и смерти, чем мужчины, потому что они больше противостоят трудностям. Женщины также могут чувствовать ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь детей. Учитывая это, они должны быть сильнее и держаться дольше, чем мужчины", - высказал свою гипотезу Робин.

Он добавил, что мужчины живут долго, но при условии, что они здоровы. Если же у них проблемы со здоровьем, то уровень выживания у мужчин низкий. При этом женщины гораздо более устойчивы к "не идеальному" здоровью.