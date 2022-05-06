Люди неделями разыскивают родственников: как проходит процесс опознания в Буче

Специальные службы провели эксгумацию в местах массового захоронения, проверили дома, подвалы, погреба, прочесали лес. После всех необходимых следственных процедур, тела начали привозить в морг Бучи – для опознания родственниками.

Украинские военные освободили от оккупантов Киевскую область в начале апреля. И с первых дней стало понятно, что количество погибших – сотни.

Как проходит процесс опознания погибших в Буче, рассказали в программе " Украинский свидетель ".

Во дворе возле морга стоят рефрижераторы, так как в самом морге места уже нет. Погибших потом отправят в другие морги.

"Вокруг собираются родственники, которые на протяжении недель пытаются найти своих близких. Полицейский, который открывает мешок, достает сопроводительные документы и зачитывает их. Все это фиксируется, потом цепляется номерок", - рассказал волонтер по имени Максим.

Волонтеры возле морга помогают людям с поиском пропавших родственников.

"Много людей не смогли опознать своих близких. Прошло немало времени и тела приходят в такое состояние, в котором их уже невозможно опознать. Граждане, которые ищут своих родичей, могут сдать анализы. Потом их сравнят с ДНК-пробами тел – этим будут заниматься специалисты, которые прибыли в Бучу из Франции", - добавил волонтер Евгений.

Если родственники находятся далеко, то со временем они могут обратиться с той же целью в прокуратуру.

Женщина по имени Наталья разыскивает своего сына. Она рассказала, что видела его последний раз 3 марта, а потом не было ни связи, ни света.

"Телефоны разрядились. 5 марта пришли орки и забрали телефонные карты", - добавляет женщина.

Она говорит, что уже обращалась в полицию, к военным, ходила в ЦНАП. Сейчас вся семья надеется, что парень жив.

Видео можно посмотреть вот тут. Осторожно! 18+.

Оккупация Бучи российскими военными продолжалась 33 дня. Оккупанты пришли в город 27 февраля, а покинули его вечером 31 марта.