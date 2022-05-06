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Люди тижнями розшукують родичів: як проходить процес впізнання в Бучі

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Буча, Київська область, П'ятниця 06 травня 2022 19:51
Люди тижнями розшукують родичів: як проходить процес впізнання в Бучі У Бучі триває процес упізнання тіл загиблих і замордованих (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські військові звільнили від окупантів Київську область на початку квітня. І з перших днів стало зрозуміло, що кількість загиблих - сотні.

Спеціальні служби провели ексгумацію в місцях масового поховання, перевірили будинки, підвали, льохи, прочесали ліс. Після всіх необхідних слідчих процедур, тіла почали привозити в морг Бучі - для впізнання родичами.

Як проходить процес впізнання загиблих у Бучі, розповіли у програмі "Український свідок".

У дворі біля моргу стоять рефрижератори, через те, що в самому морзі місця вже немає. Загиблих потім відправлять в інші морги.

"Навколо збираються родичі, які протягом тижнів намагаються знайти своїх близьких. Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи та зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок", - розповів волонтер, на ім'я Максим.

Волонтери біля моргу допомагають людям з пошуком зниклих родичів.

"Багато людей не змогли впізнати своїх близьких. Минуло чимало часу і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо впізнати. Громадяни, які шукають своїх родичів, можуть здати аналізи. Потім їх порівняють з ДНК-пробами тіл - цим займатимуться фахівці, які прибули в Бучу з Франції", - додав волонтер Євген.

Якщо родичі знаходяться далеко, то з часом вони можуть звернутися з тією ж метою в прокуратуру.

Жінка, на ім'я Наталя розшукує свого сина. Вона розповіла, що бачила його останній раз 3 березня, а потім не було ні зв'язку, ні світла.

"Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки та забрали телефонні картки", - додає жінка.

Вона каже, що вже зверталася в поліцію, до військових, ходила в ЦНАП. Зараз вся сім'я сподівається, що хлопець живий.

Відео можна подивитися ось тут. Обережно! 18+.

Окупація Бучі російськими військовими тривала 33 дні. Окупанти прийшли в місто 27 лютого, а покинули його ввечері 31 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ірпені після відходу окупантів виявили тіла 290 мирних жителів.

А також розповідали про те, що з'явилися нові історії про звірства і насильство росіян в Київській області.

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