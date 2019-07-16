Люди кричали, дети плакали: в Кирилловке произошло ЧП в парке аттракционов (видео)

На популярном курорте Кирилловка в Запорожской области произошел неприятный инцидент с отдыхающими в парке аттракционов. Детали происшествия рассказали в местном издании "Актуально".

Вечером в понедельник, 15 июля, один из аттракционов внезапно остановился. Люди оказались заблокированы на высоте 50 метров над землей. Среди посетителей аттракциона началась паника, взрослые кричали, дети начали плакать. Устранить поломку быстро не получилось и люди вынуждены были просидеть на высоте почти целый час.

Инцидент произошел вечером, и люди оказались в темноте. Кроме того, как написала одна из посетительниц аттракциона "Цепочка", ветром сиденья карусели сильно раскачивало и было очень страшно.

ЧП в Кирилловке. Видео: YouTube/Actual Today

Работники парка аттракционов вызвали спасателей ГСЧС и когда они прибыли на место происшествия, то развели руками, так как такой высокой вышки у них нет. В конце концов общими усилиями сотрудников парка и спасателей карусель удалось запустить и опустить людей на землю.

Когда перепуганные отдыхающие выходили с карусели – все очевидцы им громко хлопали. На место происшествия прибыли также кареты скорой медицинской помощи, но к счастью, они никому не понадобились – мамы с детьми отделались всего лишь сильным испугом.

ЧП в Кирилловке. Видео: YouTube/Actual Today

Напомним, ранее мы писали о том, что работники детского аттракциона по ошибке показали детям "клубничку".

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге от сильного ветра сдуло горку, пострадали дети.