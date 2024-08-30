Люди, які передають голоси дітей під час війни: у Південній Кореї розповіли про допомогу дітям від Фонду Ахметова

"Діти, які залишилися в прифронтових містах або містах, які часто потерпають від обстрілів, протягом війни стали тривожними, часто хворіють, багато сплять і демонструють ознаки хронічного стресу. Постійні загрози, такі як повітряні тривоги, руйнування та смерть, глибоко впливають на дітей", - пояснюють у Фонді Ріната Ахметова.

Що означає для дітей розповісти свою історію під час війни? Співробітники Фонду кажуть, що інтерв’ю з дітьми часто мають терапевтичний ефект:

"У психології існує метод лікування травматичних переживань, коли людина розповідає свою історію іншому, отримуючи підтримку і поділяючи свої почуття. Після того, як діти дають свідчення, вони відчувають не лише смуток і біль, але й полегшення та мир. Ми працюємо з психологами, щоб допомогти дітям вільніше розповідати про жахи війни, перетворюючи те, що вони пережили, на свою власну історію", - йдеться у статті.

Психологи працюють з травмами минулого, але тепер більше зосереджені на позитивних аспектах взаємодії. Пріоритет Фонду — допомогти дітям сформувати позитивний образ майбутнього та виробити корисні звички для відновлення.

"Стало зрозуміло, що не лише виживання, але й необхідність говорити про свій біль перед іншими є важливою. Ми зберігаємо пам’ять про минуле і теперішнє заради кращого, мирного майбутнього", - наголошують у Фонді.

Видання зазначає, що щоб допомогти дітям під час війни, Фонд Ріната Ахметова реалізує низку проєктів. Зокрема, забезпечує відпочинок та відновлення у форматі дитячого кемпу у рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України", надає дітям із вадами слуху суперсучасні слухові апарати у проєкті "Тепер я чую", а на Новий рік чи Різдво влаштовує свято й дарує подарунки у рамках "Новорічної Акції".