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Люди, передающие голоса детей во время войны: в Южной Корее рассказали о помощи детям от Фонда Ахметова

Фото: в Южной Корее рассказали о помощи детям от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Журналисты южнокорейского издания ETODAY рассказали о программах поддержки детей Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ETODAY.

"Дети, оставшиеся в прифронтовых городах или городах, часто страдающих от обстрелов, в течение войны стали тревожными, часто болеют, много спят и демонстрируют признаки хронического стресса. Постоянные угрозы, такие как воздушные тревоги, разрушения и смерть, оказывают глубокое влияние на детей" , – объясняют в Фонде Рината Ахметова.

Что значит для детей поведать свою историю во время войны? Сотрудники Фонда говорят, что интервью с детьми часто оказывают терапевтический эффект:

"В психологии существует метод лечения травматических переживаний, когда человек рассказывает свою историю другому, получая поддержку и разделяя свои чувства. После того, как дети дают показания, они испытывают не только уныние и боль, но и облегчение и мир. Мы работаем с психологами, чтобы помочь детям свободнее рассказывать об ужасах войны, превращая то, что они пережили, в свою собственную историю", - говорится в статье.

Психологи работают с травмами прошлого, но теперь больше сосредоточены на положительных аспектах взаимодействия. Приоритет Фонда – помочь детям сформировать положительный образ будущего и выработать полезные привычки для восстановления.

"Стало понятно, что не только выживание, но и необходимость говорить о своей боли перед другими важна. Мы сохраняем память о прошлом и настоящем ради лучшего, мирного будущего", - отмечают в Фонде.

Издание отмечает, что, чтобы помочь детям во время войны, Фонд Рината Ахметова реализует ряд проектов. В частности, обеспечивает отдых и восстановление в формате детского кемпа в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины", предоставляет детям с недостатками слуха суперсовременные слуховые аппараты в проекте "Теперь я слышу", а на Новый год или Рождество устраивает праздник и дарит подарки в рамках "Новогодней Акции".

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Ринат Ахметов