Люди с какой группой крови живут дольше: ученые дали точный ответ

Ученые провели эксперимент, чтобы узнать, обладатели какой группы крови живут дольше всех остальных. Как оказалось, больше всех повезло обладателям крови первой группы. Так, люди с этой группой крови живут дольше всех, что объясняется набором антител, антигенов и эритроцитов.

По результатам исследования выяснилось, что обладатели первой группы крови защищены от различных инфекций и стрессов. У них мало шансов заболеть серьезным заболеванием. К тому же их мозг остается активным до глубокой старости. Об этом пишет Lenta.ua.

Ученые также рассказали об особенностях здоровья у людей со второй группой. Как выяснилось, люди со второй группой крови подвержены стрессам и различным ОРВИ. Также у них повышен риск заболевания сахарным диабетом. Обладатели третьей группы больше всего подвержены онкологии, отиты и ангины. Люди с четвертой группой при этом чаще, чем остальные страдают от порока сердца.

При этом, несмотря на положительную статистику, у людей с первой группой крови чаще остальных наблюдается онкология кожных покровов. У обладателей второй группы присутствует угроза развития язвы и опухоли желудка. У людей с третьей группой высок риск заболеть раком пищевода и поджелудочной железы. Такая же угроза существует у обладателей четвертой группы. У людей со второй и третьей группами имеется также угроза возникновения инфаркта, инсульта и тромбоза.

Напомним, что ранее ученые рассказали, какие алкогольные напитки чаще всего приводят к летальному исходу.

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