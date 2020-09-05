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Люди з якою групою крові живуть довше: вчені дали точну відповідь

Автор: Анна Кисельова

Дослідники розповіли, кому генетично пощастило прожити довше

Вчені провели експеримент, щоб дізнатися, володарі якої групи крові живуть довше всіх інших. Як виявилося, найбільше пощастило власникам крові першої групи. Так, люди з цією групою крові живуть довше за всіх, що пояснюється набором антитіл, антигенів та еритроцитів.

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За результатами дослідження з'ясувалося, що власники першої групи крові захищені від різних інфекцій і стресів. У них мало шансів захворіти на серйозне захворювання. До того ж їх мозок залишається активним до глибокої старості. Про це пише Lenta.ua.

Вчені також розповіли про особливості здоров'я у людей з другою групою. Як з'ясувалося, люди з другою групою крові схильні до стресів і різних ГРВІ. Також у них підвищений ризик захворювання на цукровий діабет. Володарі третьої групи найбільше схильні до онкології, отити, ангіни. Люди з четвертою групою при цьому частіше, ніж інші страждають від вади серця.

При цьому, попри позитивну статистику, у людей з першою групою крові частіше за інших спостерігається онкологія шкірних покривів. У володарів другої групи присутня загроза розвитку виразки й пухлини шлунка. У людей з третьою групою високий ризик захворіти на рак стравоходу та підшлункової залози. Така ж загроза існує у власників четвертої групи. У людей з другою та третьою групами є також загроза виникнення інфаркту, інсульту і тромбозу.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, які алкогольні напої найчастіше призводять до летального результату.

Також раніше вчені розповіли, який запах жінок приваблює чоловіків.

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