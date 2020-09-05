Люди з якою групою крові живуть довше: вчені дали точну відповідь

Вчені провели експеримент, щоб дізнатися, володарі якої групи крові живуть довше всіх інших. Як виявилося, найбільше пощастило власникам крові першої групи. Так, люди з цією групою крові живуть довше за всіх, що пояснюється набором антитіл, антигенів та еритроцитів.

За результатами дослідження з'ясувалося, що власники першої групи крові захищені від різних інфекцій і стресів. У них мало шансів захворіти на серйозне захворювання. До того ж їх мозок залишається активним до глибокої старості. Про це пише Lenta.ua.

Вчені також розповіли про особливості здоров'я у людей з другою групою. Як з'ясувалося, люди з другою групою крові схильні до стресів і різних ГРВІ. Також у них підвищений ризик захворювання на цукровий діабет. Володарі третьої групи найбільше схильні до онкології, отити, ангіни. Люди з четвертою групою при цьому частіше, ніж інші страждають від вади серця.

При цьому, попри позитивну статистику, у людей з першою групою крові частіше за інших спостерігається онкологія шкірних покривів. У володарів другої групи присутня загроза розвитку виразки й пухлини шлунка. У людей з третьою групою високий ризик захворіти на рак стравоходу та підшлункової залози. Така ж загроза існує у власників четвертої групи. У людей з другою та третьою групами є також загроза виникнення інфаркту, інсульту і тромбозу.

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