Люди искренне смеялись: Екатерина Кухар рассказала о юморе в ее профессии
Мы привыкли воспринимать балет лишь как нечто очень серьезное и глубокое. Но оказывается, юмор на такой сцене тоже присутствует.
Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар за кулисами Improv Live Show, который каждый вторник показывает новый канал, рассказала несколько секретов.
"Вообще комедии - это редкость в балете. Но у нас есть постановка "Свадьба Фигаро", где я исполняю партию Сюзанны. Это единственный комедийный балетный спектакль в Украине. В мире есть много опер "Свадьба Фигаро", а вот балет только у нас. Последний раз я исполняла эту партию еще до карантина, в Канаде, в Монреале. Это была огромная аудитория на пять тысяч мест. Когда мы танцевали, люди в зале по-настоящему понимали юмор и искренне смеялись", - рассказала Екатерина.
Она добавила, что сама является большой поклонницей юмора в жизни.
"Часто в различных телевизионных шоу примеряю комедийные образы, поэтому и на сцене хотела бы больше таких ролей. К сожалению, сейчас есть только одна", - добавила она.
Фото: Екатерина Кухар (пресс-служба Нового канала)
Напомним, недавно Кухар рассекретила личную тренировку для стройности.