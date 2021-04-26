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Люди искренне смеялись: Екатерина Кухар рассказала о юморе в ее профессии

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 13:01
Люди искренне смеялись: Екатерина Кухар рассказала о юморе в ее профессии Фото: Екатерина Кухар (пресс-служба Нового канала)
Автор: Styler

Мы привыкли воспринимать балет лишь как нечто очень серьезное и глубокое. Но оказывается, юмор на такой сцене тоже присутствует.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар за кулисами Improv Live Show, который каждый вторник показывает новый канал, рассказала несколько секретов.

"Вообще комедии - это редкость в балете. Но у нас есть постановка "Свадьба Фигаро", где я исполняю партию Сюзанны. Это единственный комедийный балетный спектакль в Украине. В мире есть много опер "Свадьба Фигаро", а вот балет только у нас. Последний раз я исполняла эту партию еще до карантина, в Канаде, в Монреале. Это была огромная аудитория на пять тысяч мест. Когда мы танцевали, люди в зале по-настоящему понимали юмор и искренне смеялись", - рассказала Екатерина.

Она добавила, что сама является большой поклонницей юмора в жизни.

"Часто в различных телевизионных шоу примеряю комедийные образы, поэтому и на сцене хотела бы больше таких ролей. К сожалению, сейчас есть только одна", - добавила она.

Люди искренне смеялись: Екатерина Кухар рассказала о юморе в ее профессии

Фото: Екатерина Кухар (пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно Кухар рассекретила личную тренировку для стройности.

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