Люди щиро сміялися: Катерина Кухар розповіла про гумор у її професії
Ми звикли сприймати балет лише як щось дуже серйозне та глибоке. Та виявляється, гумор на такій сцені теж присутній.
Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар за лаштунками Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, розповіла кілька секретів.
"Взагалі комедії - це рідкість у балеті. Та в нас є постановка "Весілля Фігаро", де я виконую партію Сюзанни. Це єдина комедійна балетна вистава в Україні. У світі є багато опер "Весілля Фігаро", а от балет лише в нас. Востаннє я виконувала цю партію ще до карантину, у Канаді, в Монреалі. То була величезна аудиторія на п’ять тисяч місць. Коли ми танцювали, люди в залі по-справжньому розуміли гумор і щиро сміялися", - розповіла Катерина.
Вона додала, що сама є великою прихильницею гумору в житті.
"Часто у різних телевізійних шоу приміряю комедійні образи, тож і на сцені хотіла б більше таких ролей. На жаль, зараз є лише одна", - додала вона.
Фото: Катерина Кухар (прес-служба Нового каналу)
Нагадаємо, нещодавно Кухар розсекретила особисте тренування для стрункості.