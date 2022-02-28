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"Людей убивают, им нечего есть": Лобода со слезами умоляет остановить войну в Украине

Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда Светлана Лобода умоляет остановить войну в Украине, которую начала Россия.

Со слезами певица опубликовала видео в Instagram.

"Я не могу себя собрать и не знаю, что делать. Я хочу сказать, что сейчас в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают, они вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбежать под пулями, под ракетами", - сказала певица.

"У меня в Киеве моя семья, мой папа, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, по подвалах, в метро потому что вывезти их мы пока не можем, это не безопасно", - добавила она.

Певица рассказала, что последние четыре года жила в России и работала в Украине, России и по всему миру.

В своей речи артистка добавила, что "Мы все маленькие люди и ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Я вас очень прошу, те кто может остановить этот ужас, это глобальная катастрофа для всего мира и к чему мы придем не понятно", - заявила певица.

Отметим, что видео за час набрало миллион просмотров.

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Кстати, Милла Йовович эмоционально высказалась о войне в Украине.

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Лобода