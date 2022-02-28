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"Людей вбивають, їм нічого їсти": Лобода зі сльозами благає зупинити війну в Україні

Автор: Людмила Жукова

Українська зірка Світлана Лобода благає зупинити війну в Україні, яку розпочала Росія.

Зі сльозами співачка опублікувала відео в Instagram.

"Я не можу себе зібрати і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей вбивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поруч маленькі діти. Багато хто намагається втекти під кулями, під ракетами", - сказала співачка.

"У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі і дідусі. І вони всі ховаються в гаражах, по підвалах, в метро тому що вивезти їх ми поки не можемо, це не безпечно", - додала вона.

Співачка розповіла, що останні чотири роки жила в Росії і працювала в Україні, Росії і по всьому світу.

У своїй промові артистка додала, що "ми всі маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилося. Я вас дуже прошу, ті хто може зупинити цей жах, це глобальна катастрофа для всього світу і до чого ми прийдемо не зрозуміло", - заявила співачка.

Зазначимо, що відео за годину набрало мільйон переглядів.

Читайте також, як Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну.

До речі, Мілла Йовович емоційно висловилася про війну в Україні.

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Лобода