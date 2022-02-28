"Людей вбивають, їм нічого їсти": Лобода зі сльозами благає зупинити війну в Україні

"Я не можу себе зібрати і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей вбивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поруч маленькі діти. Багато хто намагається втекти під кулями, під ракетами", - сказала співачка.

"У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі і дідусі. І вони всі ховаються в гаражах, по підвалах, в метро тому що вивезти їх ми поки не можемо, це не безпечно", - додала вона.

Співачка розповіла, що останні чотири роки жила в Росії і працювала в Україні, Росії і по всьому світу.

У своїй промові артистка додала, що "ми всі маленькі люди і нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і можуть зробити так, щоб все це пекло закінчилося. Я вас дуже прошу, ті хто може зупинити цей жах, це глобальна катастрофа для всього світу і до чого ми прийдемо не зрозуміло", - заявила співачка.

Зазначимо, що відео за годину набрало мільйон переглядів.