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У людей сдают нервы: в Киеве трощат общественный транспорт

Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 5 апреля ограничили движение общественного транспорта и вход туда возможен теперь только по спецпропускам. Многие люди очень несогласны с таким решением и не могут комфортно добираться к месту назначения. Поэтому местные жители начали вымещать свою злость на общественном транспорте.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на массиве Троещина по адресу проспект Маяковского, 38/10 кто-то разбил окно троллейбуса. Рядом лежали три камня от брусчатки. На месте ЧП находилась полиция.

"Пр. Маяковского, 38/10. Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди Скорее всего, наш народ обиделся что их не хотят возить", - написал автор поста.

В Киеве разбили стекло в троллейбусе (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы высказали свое мнение, почему так случилось.

  • Якби це було скло авто якогось "слуги" чи олігарха, винні були б давно знайдені.
  • Первая лобовуха пошла!
  • Нервы сдают у людей. Причем здесь автобус или тот же водитель.
  • Скоро сорвет резьбу, посмотрим на власть предержащих.
  • Чего обижаться, сегодня нормально помогали маршрутчики? Если специально, то это льготники, не привыкшие ни платить, ни ждать транспорта возящего льготников. Там же все через одолжение
  • А другого выхода нет. Может, хоть так дойдет до вышестоящих, что народ, мягко говоря, недоволен.

Как мы писали ранее, появилось фото метро в час пик во второй день жесткого локдауна в Киеве.

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