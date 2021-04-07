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У людей здають нерви: у Києві трощать громадський транспорт

Автор: Людмила Жукова

У Києві з 5 квітня обмежили рух громадського транспорту і вхід туди тепер можливий тільки за спецперепустками. Багато людей дуже незгодні з таким рішенням і не можуть комфортно добиратися до місця призначення. Тому місцеві жителі почали зганяти свою злість на громадському транспорті.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на масиві Троєщина за адресою проспект Маяковського, 38/10 хтось розбив вікно тролейбуса. Поруч лежали три каменю від бруківки. На місці НП перебувала поліція.

"Пр. Маяковського, 38/10. Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди Швидше за все, наш народ образився що їх не хочуть возити", - написав автор посту.

У Києві розбили скло в тролейбусі (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці висловили свою думку, чому так сталося.

  • Якби це було скло авто якогось "слуги" чи олігарха, винні були б давно знайдені.
  • Перша лобовуха пішла!
  • Нерви здають у людей. Причому тут автобус або той самий водій.
  • Скоро зірве різьбу, подивимося на можновладців.
  • Чого ображатися, сьогодні нормально допомагали маршрутники? Якщо спеціально, то це пільговики, які не звикли платити ні, ні чекати транспорту, який везе пільговиків. Там же все через ласку
  • А іншого виходу немає. Може, хоч так дійде до вищестоящих, що народ, м'яко кажучи, незадоволений.

Як ми писали раніше, з'явилося фото метро в годину пік на другий день жорсткого локдауну в Києві.

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