У людей здають нерви: у Києві трощать громадський транспорт

У Києві з 5 квітня обмежили рух громадського транспорту і вхід туди тепер можливий тільки за спецперепустками. Багато людей дуже незгодні з таким рішенням і не можуть комфортно добиратися до місця призначення. Тому місцеві жителі почали зганяти свою злість на громадському транспорті.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, на масиві Троєщина за адресою проспект Маяковського, 38/10 хтось розбив вікно тролейбуса. Поруч лежали три каменю від бруківки. На місці НП перебувала поліція.
"Пр. Маяковського, 38/10. Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди Швидше за все, наш народ образився що їх не хочуть возити", - написав автор посту.
В коментарях українці висловили свою думку, чому так сталося.
Як ми писали раніше, з'явилося фото метро в годину пік на другий день жорсткого локдауну в Києві.