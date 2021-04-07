У людей здають нерви: у Києві трощать громадський транспорт

Так, на масиві Троєщина за адресою проспект Маяковського, 38/10 хтось розбив вікно тролейбуса. Поруч лежали три каменю від бруківки. На місці НП перебувала поліція.

"Пр. Маяковського, 38/10. Розбите скло в тролейбусі, поруч три камені від бруківки, на місці поліція і люди Швидше за все, наш народ образився що їх не хочуть возити", - написав автор посту.

У Києві розбили скло в тролейбусі (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці висловили свою думку, чому так сталося.