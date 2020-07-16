У людей исчезнет Y-хромосома: что будет с мужчинами

Y-хромосома со временем исчезнет (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, что со временем у людей исчезнет Y-хромосома

Y-хромосома хоть и считается символом мужественности, но становиться очевидно, что она не вынослива и со временем просто исчезнет. Она несет ген "главного переключателя", SRY, который определяет, будет ли развиваться эмбрион как мужской (XY) или женский (XX).

При этом в Y-хромосоме очень мало других генов. К тому же, она единственная хромосома, которая необязательна для жизни. Женщины вполне обходятся и без нее. Об этом сообщает Phys.org.

Более того, дегенерация Y-хромосомы произошла очень быстро. Из-за этого у женщин были две нормальные Х-хромосомы, а у мужчин - Х и сморщенная Y. Эксперты говорят, что если дегенерация хромосомы будет происходить с такой же скоростью и дальше, то через 4,6 млн лет она попросту исчезнет.

Может показаться, что это очень большой отрезок времени, но это не так, если учесть, что жизнь на Земле существует 3,5 миллиарда лет.

При этом Y-хромосома не всегда была такой сморщенной. 166 миллионов лет назад, когда были первые млекопитающие, ранняя "прото-Y" хромосома изначально была того же размера, что и Х-хромосома и содержала те же гены.

Однако у Y-хромосомы есть серьезный недостаток. В отличие от всех других хромосом, которые присутствуют по две копии в каждой из наших клеток, Y-хромосомы имеют только одну копию. При этом эту копию отцы передают своим сыновьям.

Это значит, что гены в Y-хромосоме не могут рекомбинироваться на генетическом уровне, а также "перемешиваться", что происходит в каждом поколении, чтобы устранить повреждающие мутации генов. Гены Y-хромосомы со временем дегенерируют и исчезнут из генома.

Что будет с мужчинами?

Эксперты утверждают, что если Y-хромосома исчезает, то это не означает, что сами мужчины тоже исчезнут. Поскольку даже у видов, у которых уже нет Y-хромосом, и самцы, и самки все еще необходимы для размножения. У них ген "главного переключателя", SRY, перешел в другую хромосому. Это означает, что эти виды могут производить самцов даже без Y-хромосомы.

Напомним, ученые провели эксперимент на рыбах и выяснили, насколько опасны радиоволны 3G и 4G для живых существ. Эксперты также узнали, будут ли радиоволны как-то воздействовать на икру рыбок данио-рерио.

Ранее ученые рассказали о пользе сидячей работы. Они провели интересный эксперимент, который длился целых 12 лет.