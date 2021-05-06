Любовница экс-мужа Ани Лорак удалила их совместные фото и похвасталась пышными формами

"Живите во всех тех моментах, которые вы не можете выразить словами", - сопроводила девушка философским текстом фото в купальнике.

Лилии 25 лет, она живет в Киеве, работает визажистом. У девушки есть ребенок. Она начала встречаться с Муратом Налчаджиоглу летом 2020-го и часто публиковала совместные снимки с 43-летним турецким бизнесменом.

Фото: Лилия, которой приписывали роман с экс-мужем Ани Лорак (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Новый, 2021-й год пара влюбленных провела вместе в Турции, хвастаясь кадрами с отдыха. Но недавно девушка почистила свою страничку от фото с Муратом - судя по всему они расстались.

Девушку хвалят подписчики соцсети: "Красивый купальник", "Шикарная", "Отлично", "Красотка".