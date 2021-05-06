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Любовница экс-мужа Ани Лорак удалила их совместные фото и похвасталась пышными формами

Автор: Светлана Мащенко

25-летняя брюнетка Лилия, которая еще недавно хвасталась романом с экс-мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, удалила все их совместные фото. Теперь девушка наслаждается жизнью, показывая откровенные снимки в соцсетях.

Горячими кадрами с пышными формами Лилия поделилась на своей странице в Instagram.

"Живите во всех тех моментах, которые вы не можете выразить словами", - сопроводила девушка философским текстом фото в купальнике.

Лилии 25 лет, она живет в Киеве, работает визажистом. У девушки есть ребенок. Она начала встречаться с Муратом Налчаджиоглу летом 2020-го и часто публиковала совместные снимки с 43-летним турецким бизнесменом.

Фото: Лилия, которой приписывали роман с экс-мужем Ани Лорак (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Новый, 2021-й год пара влюбленных провела вместе в Турции, хвастаясь кадрами с отдыха. Но недавно девушка почистила свою страничку от фото с Муратом - судя по всему они расстались.

Девушку хвалят подписчики соцсети: "Красивый купальник", "Шикарная", "Отлично", "Красотка".

Напомним, что Мурат и Каролина развелись в январе 2019-го. После этого Ани Лорак объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом, но отношения не заладились.

А вот Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками. Одну из них даже нашли на сайте эскорт-услуг.

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Новости Украины Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу