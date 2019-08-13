Любов сильніше зла: дівчина екс-чоловіка Лорак вперше розповіла про стосунки з Муратом

Колаж (РБК-Україна)

Нова пасія Мурата відверто розповіла про їх відносини

Нова подруга колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, з якою нещодавно бізнесмен опублікував фото з відпочинку, вперше за весь час відверто розповіла про їх романтичні стосунки. Самія Ахметова, фото якої нещодавно помітили на сайті ескорт-послуг, повідомила, що вона вже півроку є постійною дівчиною Мурата. Про це повідомляє ТСН.

Самія поділилася, що зараз колишній чоловік Лорак представляє її, як свою дівчину, через те, що він вже не пов'язаний узами шлюбу.

"Так, він представив мене як дівчину. Він вже вільна людина. І ми зустрічаємося. Більше я не коментую своє особисте життя", - повідомила дівчина бізнесмена.

За словами Самії, Лорак і Мурат розійшлися зовсім не через неї.

"Я перебуваю у відносинах з Муратом Налчаджіоглу останні півроку, після його розлучення. Я не винуватиця його розлучення, як усі пишуть", - сказала дівчина.

За словами нової подруги Мурата, їй дуже неприємно. що про їх пару ходять незрозумілі чутки.

Фото: Закохані в Іспанії (instagram.com/muratnalca)

"Але я знаю одне – любов сильніше зла і брудної мови. Ми хочемо одного, щоб швидше нас залишили в спокої", - сказала Самія.

Нагадаємо, що зараз закохані перебувають на відпочинку в Іспанії, звідки Мурат публікує нові фото з пасією, також з ними знаходиться його дочка від Лорак - Софія.

Як ми раніше писали, нову коханку екс-чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу виявили на пікантному сайті, який пропонує різноманітні інтимні послуги. Відверті знімки Самії Ахметової опублікував Telegram-канал YOBAJUR.

До речі, не так давно новий коханець Ані Лорак показав інтимне фото зі співачкою, тим самим давши жорсткий відповідь хейтерам пари.