Любов до певного смаку у їжі може передбачити, скільки ви проживете

Вчені з Японії повідомили, що люди, які мають знижену чутливість до солі, можуть мати підвищений ризик передчасної смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження в JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery

Що показало дослідження про смак та довголіття

Дослідження включало понад 6 000 дорослих у віці 40 років і старше. Вчені оцінювали чутливість учасників до солі, пропонуючи їм скуштувати різні розчини з цим смаком.

Результати показали, що люди з найнижчою чутливістю до солі мали на 20% вищий ризик померти від будь-якої причини протягом наступних 18 років, порівняно з людьми з найвищою чутливістю до солі.

Цей зв'язок залишався значущим навіть після врахування інших факторів, таких як вік, стать, куріння, споживання алкоголю та фізична активність.

Дослідники вважають, що знижена чутливість до солі може бути пов'язана з низкою факторів, які можуть впливати на тривалість життя.

"Люди з низькою чутливістю до солі можуть споживати більше солі, що може призвести до підвищення кров'яного тиску та інших проблем зі здоров'ям. Крім того, знижена чутливість до солі може бути ознакою інших проблем зі здоров'ям, таких як захворювання нирок", - кажуть автори дослідження.

Науковці також розповіли, що люди з високою чутливістю до солі мають нижчий ризик померти від серцево-судинних захворювань.

"Можливо, люди з високою чутливістю до солі більш схильні дотримуватися здорового харчування, що може захистити їх від серцево-судинних захворювань", - йдеться в дослідженні.

Експерти зазначають, що це дослідження є спостережним, тому воно не може довести, що знижена чутливість до солі є безпосередньою причиною передчасної смерті. Проте, результати дослідження свідчать про те, що чутливість до солі може бути важливим фактором, який слід враховувати при оцінці ризику смерті.