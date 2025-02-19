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Любовь к определенному вкусу в еде может предсказать, сколько вы проживете

Среда 19 февраля 2025 11:45
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Любовь к определенному вкусу в еде может предсказать, сколько вы проживете Фото: Какой вкус в еде говорит о долголетии (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ученые из Японии сообщили, что люди, которые имеют пониженную чувствительность к соли, могут иметь повышенный риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery

Что показало исследование о вкусе и долголетии

Исследование включало более 6 000 взрослых в возрасте 40 лет и старше. Ученые оценивали чувствительность участников к соли, предлагая им попробовать различные растворы с этим вкусом.

Результаты показали, что люди с самой низкой чувствительностью к соли имели на 20% более высокий риск умереть от любой причины в течение следующих 18 лет, по сравнению с людьми с самой высокой чувствительностью к соли.

Эта связь оставалась значимой даже после учета других факторов, таких как возраст, пол, курение, потребление алкоголя и физическая активность.

Исследователи считают, что пониженная чувствительность к соли может быть связана с рядом факторов, которые могут влиять на продолжительность жизни.

"Люди с низкой чувствительностью к соли могут потреблять больше соли, что может привести к повышению кровяного давления и другим проблемам со здоровьем. Кроме того, пониженная чувствительность к соли может быть признаком других проблем со здоровьем, таких как заболевания почек", - говорят авторы исследования.

Ученые также рассказали, что люди с высокой чувствительностью к соли имеют более низкий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Возможно, люди с высокой чувствительностью к соли более склонны придерживаться здорового питания, что может защитить их от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что это исследование является наблюдательным, поэтому оно не может доказать, что пониженная чувствительность к соли является непосредственной причиной преждевременной смерти. Тем не менее, результаты исследования свидетельствуют о том, что чувствительность к соли может быть важным фактором, который следует учитывать при оценке риска смерти.

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