Любое употребление алкоголя уменьшает объем мозга: появилось новое исследование

По словам автора исследования, старшего преподавателя клинической практики Оксфордского университета Ани Топивалы, нет "порога" употребления алкоголя в контексте негативного влияния, и поражается практически весь мозг, а не только отдельные области, как считалось ранее.

Как проводили исследование

Ученые исследовали обширную базу данных, предназначенную для того, чтобы помочь расшифровать генетические факторы и факторы окружающей среды, которые приводят к развитию заболеваний у одних людей, а у других - нет.

Были проанализированы данные 25 378 участников, такие как возраст, пол, образование, самооценка, потребление алкоголя, размер мозга и состояние здоровья по данным МРТ, информация о посещениях больниц и амбулаторных больных, а также тесты памяти.

Влияние алкоголя в 4 раза больше, чем курения

Выяснилось, что повышенный объем потребления алкоголя в неделю был связан с более низкой плотностью серого вещества - исследователи обнаружили, что алкоголь объясняет изменение объема мозга до 0,8% даже с учетом индивидуальных биологических и поведенческих характеристик.

Топивала обратила внимание, что хотя это может показаться небольшой цифрой, но влияние больше, чем любые другие изменяемые факторы риска - например, это в четыре раза больше, чем курение.

Как алкоголь вредит мозгу

Широко распространенные негативные ассоциации были также замечены между употреблением алкоголя и целостностью белого вещества - мозговых волокон, которые поддерживают миллиарды нейронов, составляющих серое вещество.

Кроме того, как выяснили исследователи, лежащие в основе человека заболевания, такие как высокое кровяное давление и высокий ИМТ, усиливают отрицательную связь между алкоголем и здоровьем мозга.

Не важно, что пить?

При этом исследователи не нашли доказательств того, что тип алкогольного напитка влияет на риски для мозга.

Также не обнаружилось подтверждений, что умеренное употребление вина приносит пользу по сравнению с пивом или спиртными напитками - что предполагалось ранее.