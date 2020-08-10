Очень люблю запеканки: Michelle Andrade поделилась секретом стройности

Популярная украинская певица Michelle Andrade рассказала, какие новые увлечения появились в ее жизни во время карантина и что помогает ей постоянно быть в хорошей физической форме.

Так, оказалось, что девушка скучала за коллективными танцевальными тренировками, но нашла отдушину в новом хобби - кулинарии.

"Я и до этого любила готовить, но карантин дал для этого больше времени. Смогла уделить внимание себе – медитировала, занималась йогой. Оборудовала домашнюю студию, и сама ставила себе хореографию. Начала лучше разбираться в фильмах и в режиссуре. В общем, карантин прошел не зря", - поделилась Мишель Andrade за кулисами праздничного шоу "С Днем рождения, Украина!" на канале "Украина"

Кроме того, певица признается - время, проведенное на кухне, подарило ей настоящее наслаждение. Но на фигуру звезды это никак не повлияло, ведь она любит простую и полезную пищу. В основном отдает предпочтение обычной гречке с салатом или запеченной рыбе с овощным салатом, а другие любимые блюда научилась готовить без вредных ингредиентов.

"Я очень люблю запеканки. Недавно научилась готовить их полезный вариант - без сахара и муки - просто банан, творог, немного орехов по вкусу, и как секретный ингредиент - немного корицы. Еще я научилась делать лазанью - это действительно то, что я обожаю!" - говорит артистка.

Michelle Andrade держит себя в фантастической форме (фото: instagram.com/mishvirmish)

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