Дуже люблю запіканки: Michelle Andrade поділилася секретом стрункості

Популярна українська співачка Michelle Andrade розповіла, які нові захоплення з'явилися в її житті під час карантину і що допомагає їй постійно бути в хорошій фізичній формі.

Так, виявилося, що дівчина сумувала за колективними танцювальними тренуваннями, але знайшла віддушину в новому хобі - кулінарії.

"Я і до цього любила готувати, але карантин дав для цього більше часу. Змогла приділити увагу собі - медитувала, займалася йогою. Обладнала домашню студію, і сама ставила собі хореографію. Почала краще розбиратися у фільмах і в режисурі. Загалом, карантин пройшов не даремно", - поділилася Michelle Andrade за лаштунками святкового шоу "З Днем народження, Україно!" на каналі "Україна"

Крім того, співачка зізнається - час, проведений на кухні, подарував їй справжню насолоду. Але на фігуру зірки це ніяк не вплинуло, адже вона любить просту і корисну їжу. В основному віддає перевагу звичайній гречці з салатом або запеченій рибі з овочевим салатом, а інші улюблені страви навчилася готувати без шкідливих інгредієнтів.

"Я дуже люблю запіканки. Нещодавно навчилася готувати їх корисний варіант - без цукру і борошна - просто банан, сир, трохи горіхів за смаком, і як секретний інгредієнт - трохи кориці. Ще я навчилася робити лазанью - це дійсно те, що я обожнюю!" - каже артистка.

Michelle Andrade тримає себе у фантастичній формі (фото: instagram.com/mishvirmish)

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