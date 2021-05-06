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На любимом курорте украинцев закрывают пляжи и магазины из-за локдауна

Автор: Людмила Жукова

В Египте из-за ситуации с коронавирусом ужесточают карантин. Страна вводит ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране с 6-го по 21 мая. Также это касается и пляжей.

Об этом сказал на пресс-конференции премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщает египетская газета Al-Masry Al-Youm.

В течение следующих двух недель в Египте запретят встречи, конференции, торжества и другие мероприятия, предусматривающие скопление большого количества людей.

В период празднования священного для мусульман месяца Рамадана с 12-го по 16 мая верующим разрешат посещать мечети для молитв с соблюдением всех мер предосторожности. Однако в это время будут закрыты все парки и пляжи, а также ограничат работу общественного транспорта.

Сообщается, что в последние недели в Египте сильно растет число новых случаев COVID-19, и официальные лица предупредили о дальнейшем распространении инфекции, поскольку семьи встречаются во время религиозных праздников, не соблюдая меры предосторожности.

по словам Мадбули, власти оштрафовали 1,7 миллиона человек на 50 египетских фунтов ($3,20) каждого за нарушение масочного режима.

Отметим, что в Египте сейчас вакцинировали один миллион человек.

Как мы ранее сообщали, в Египте готовят новую туристическую локацию.

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