На любимом курорте украинцев закрывают пляжи и магазины из-за локдауна

В течение следующих двух недель в Египте запретят встречи, конференции, торжества и другие мероприятия, предусматривающие скопление большого количества людей.

В период празднования священного для мусульман месяца Рамадана с 12-го по 16 мая верующим разрешат посещать мечети для молитв с соблюдением всех мер предосторожности. Однако в это время будут закрыты все парки и пляжи, а также ограничат работу общественного транспорта.

Сообщается, что в последние недели в Египте сильно растет число новых случаев COVID-19, и официальные лица предупредили о дальнейшем распространении инфекции, поскольку семьи встречаются во время религиозных праздников, не соблюдая меры предосторожности.

по словам Мадбули, власти оштрафовали 1,7 миллиона человек на 50 египетских фунтов ($3,20) каждого за нарушение масочного режима.

Отметим, что в Египте сейчас вакцинировали один миллион человек.