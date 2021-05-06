На улюбленому курорті українців закривають пляжі і магазини через локдаун

Протягом наступних двох тижнів в Єгипті заборонять зустрічі, конференції, урочистості та інші заходи, що передбачають скупчення великої кількості людей.

У період святкування священного для мусульман місяця Рамадану з 12-го по 16 травня віруючим дозволять відвідувати мечеті для молитов з дотриманням всіх запобіжних заходів. Однак в цей час будуть закриті всі парки і пляжі, а також обмежать роботу громадського транспорту.

Повідомляється, що в останні тижні в Єгипті сильно зростає число нових випадків COVID-19, і офіційні особи попередили про подальше поширення інфекції, оскільки сім'ї зустрічаються під час релігійних свят, не дотримуючись запобіжних заходів.

За словами Мадбулі, влада оштрафувала 1,7 мільйона осіб на 50 єгипетських фунтів ($3,20) кожного за порушення масочного режиму.

Зазначимо, що в Єгипті зараз вакцинували один мільйон людей.