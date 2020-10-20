Любимая отказала во встрече: во Львове парень дважды пытался свести счеты с жизнью

Во Львове в помещении железнодорожного вокзала разыгралась настоящая любовная драма. Молодой парень сначала пытался броситься под поезд, а потом хотел изрезать себя ножом. Причиной тому стал отказ любимой девушки от встречи с ним.

Молодого человека, который бегал по перрону и грозится броситься по поезд, заметили другие пассажиры и сообщили патрульным. Инспекторы прибыли на место происшествия и попытались поговорить с мужчиной. Детали рассказали в отделе коммуникации Патрульной полиции Львовской области.

Оказалось, что молодому человеку 26 лет и он специально приехал из Запорожья, чтобы увидеться с любимой девушкой. Однако, когда он приехал и начал ей звонить, она во встрече ему отказала и бросила трубку. Молодой человек впал в отчаяние и целые сутки провел на улице, а утром решил покончить жизнь самоубийством.

В присутствии патрульных он снова попытался позвонить любимой девушке, но она поговорить с ним не пожелала и сбрасывала звонки. Тогда несчастный влюбленный достал из кармана нож и попытался себя им покалечить.

Полицейские с трудом отобрали у парня оружие, скрутили его и надели наручники. Он сопротивлялся и кричал, что не хочет больше жить. Ему вызвали медиков и передали в руки врачей скорой помощи.

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