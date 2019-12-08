Любим Путина: сеть пришла в ярость после слов жительницы ОРДЛО

ОРДЛО все новости (фото: facebook.com/ato.news)

Жительница ОРДЛО высказалась в поддержку Путина

В сети появилось видео, в котором жительница Станицы Луганской поддерживает президента России Владимира Путина. Женщина отметила, что у нее есть родственники, и у них разные взгляды на происходящее. Один находится в Украине, один перешел в АТО, и один так называемый "ополченец".

"И вот вы думаете, что эти трое ребят сядут когда-то за один стол? Может быть со временем, но в данный момент – нет. Они даже друг другу руку не протянут", - отметила женщина.

Жительница ОРДЛО поддерживает Путина (видео: facebook.com/BBCnewsUkrainian)

Она также заявила, что любит Путина, потому что он отвечает за свои слова. И если бы был выбор между Путиным и Зеленским, то, по словам женщины, многие бы поддержали Путина.

Такое высказывание очень сильно разозлило пользователей сети. Вот что, думают люди по этому поводу.

И с этими людьми что-то можно сделать в Украине??? Забор им высокий и пусть живут с Путиным!!!

Предатели!! Улитки!! Люди без позиции – это мертвые души!!! Ходят по мосту, который отстроила Украины, а молятся на Путина и это их нутро!!! Кто откроет двери своего дома для таких приспособленцев??? Ведь они уже сегодня готовы за кусок колбасы продать сердце и душу тому, кто даст больше! Фарисеи!

А на "каково милого" они ходят ежедневно десятками тысяч в Украину, если у них так хорошо???? Или вновь Донбасс кормит Украину? Глисты, гниды, паразиты... Лишаи на теле матушки...

Эта старая вата и привела войну в Украину. Бежали в 2014 году голосовать за отделение, даже спотыкались. И теперь, после стольких лет войны и такого количества павших, еще так нагло размышляют и хвалят Путина. Это уже верх цинизма.

Почему-то пришла ассоциация с тараканами: вылезли в Украине пожрать и обратно в свою помойку... и так хорошо, не нужно убирать... главное, чтобы кормили вовремя.

Вся трагичность заключается в том, что люди с оккупированных территорий не уважают Украину, не считают ее своей утраченной Родиной и продолжают только требовать от нее...

Скриншоты с Facebook

Стоит отметить, что у Зеленского назвали три ключевые темы для обсуждения на нормандском саммите, который пройдет завтра, 9 декабря, в Париже.