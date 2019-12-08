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Любимо Путіна: мережа прийшла в лють після слів мешканки ОРДЛО

STYLERЖиття    08.12.2019 - 14:17
Любимо Путіна: мережа прийшла в лють після слів мешканки ОРДЛО
ОРДЛО усі новини (фото: facebook.com/ato.news)

Жителька ОРДЛО висловилася на підтримку Путіна

У мережі з'явилося відео, в якому мешканка окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Жінка зазначила, що в неї є родичі і в них різні погляди на події. Один перебуває в Україні, один перейшов в АТО, і один так званий "ополченець".

"І ось ви думаєте, що ці троє хлопців коли сядуть за один стіл? Може бути з часом, але в даний момент – ні. Вони навіть один одному руку не подадуть", - зазначила жінка.

Мешканка ОРДЛО підтримує Путіна (відео: facebook.com/BBCnewsUkrainian)

Вона також заявила, що любить Путіна, тому що він відповідає за свої слова. І якби був вибір між Путіним та Зеленським, то, за словами жінки, багато б підтримали Путіна.

Такий вислів дуже сильно розлютив користувачів мережі. Ось що думають з цього приводу люди.

  • З цими людьми щось можна зробити в Україні??? Паркан їм високий і нехай живуть з Путіним!!!
  • Зрадники!! Равлики!! Люди без позиції – це мертві душі!!! Ходять по мосту, який відбудувала України, а моляться на Путіна і це їх нутро!!! Хто відкриє двері свого будинку для таких пристосуванців??? Адже вони вже сьогодні готові за шматок ковбаси продати серце і душу того, хто дасть більше! Фарисеї!
  • А на "якого милого" вони ходять щодня десятками тисяч в Україну, якщо у них так добре???? Або знову Донбас годує Україну? Глисти, гниди, паразити... Лишаї на тілі неньки...
  • Ця стара вата і призвела війну в Україну. Бігли в 2014 році голосувати за відділення, навіть спотикалися. І тепер, після стількох років війни і такої кількості полеглих, ще так нахабно розмірковують і хвалять Путіна. Це вже верх цинізму.
  • Чомусь прийшла асоціація з тарганами: вилізли в Україні пожерти і назад в свій смітник... і так добре, не потрібно прибирати... головне, щоб вчасно годували.
  • Вся трагічність полягає в тому, що люди з окупованих територій не поважають Україну, не вважають її своєю втраченою Батьківщиною і продовжують тільки вимагати від неї...

Любимо Путіна: мережа прийшла в лють після слів мешканки ОРДЛО

Любимо Путіна: мережа прийшла в лють після слів мешканки ОРДЛО

Любимо Путіна: мережа прийшла в лють після слів мешканки ОРДЛО

Скріншоти з Facebook

Варто зазначити, що у Зеленського назвали три ключові теми для обговорення на нормандському саміті, який відбудеться завтра, 9 грудня, у Парижі.

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