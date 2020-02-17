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Он так любил жизнь: под Киевом умер "киборг", защищавший Донецкий аэропорт

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В Славутиче скончался герой Украины, защитник Донецкого аэропорта

В городе Славутиче Киевской области скончался герой Украины, 47-летний защитник Донецкого аэропорта Евгений Арефьев с позывным "Спартак". Арефьев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за особое мужество.

Как сообщили на странице городского совета города Славутича, Арефьев был честным и ответственным командиром, а также – надежным товарищем.

"На 47 году жизни ушел из жизни житель Славутича Евгений Арефьев. Защитник Украины, военный по зову сердца, настоящий офицер-профессионал, у которого был позывной Спартак. Ответственный командир, который всегда заботился о своих солдатах. Киборг, который воевал за Донецкий аэропорт. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из нее настоящим защитником нашей страны. За проявленное особое мужество был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, разделяем их горе", - сказано в сообщении.

Киборг Евгений Арефьев скончался в Славутиче

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бердянске после продолжительного лечения скончался ветеран АТО Дмитрий Шапка. Его сердце остановилось 14 февраля. Без отца осталось двое несовершеннолетних детей.

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