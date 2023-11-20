"Люби, кого любить серце". Екс-дружина DZIDZIO показала несподіване відео з колишнім

SLAVIA привітала DZIDZIO з днем народження

Ярослава опублікувала ролик, де гортала альбом зі світлинами колишнього подружжя.

За словами співачки, шлях, який пройшла пара разом, - це єдине, що залишиться незмінним назавжди.

"Коли, як не зараз, у твій день…Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17-річна… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе стирчать ребра… Фото ще багато, спогадів ще більше… Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія…Перша квартира, машина…Перші великі успіхи…Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною…", - звернулася до колишнього артистка.

Нагадаємо, Михайло Хома і Ярослава Притула одружились у листопаді 2013 року.

З майбутньою дружиною чоловік познайомився під час конкурсу "Молода Галичина", згодом вони співали разом у гурті "Друзі".

DZIDZIO з колишньою дружиною (фото: instagram.com/slavia_official)

У квітні 2021 року пара заявила про розлучення. Однак їм вдалося залишитися у теплих відносинах.