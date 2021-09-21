ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко сделал заявление об обязательной вакцинации в Украине: но есть нюанс

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 08:37
Ляшко сделал заявление об обязательной вакцинации в Украине: но есть нюанс Фото: Виктор Ляшко рассказал об обязательной вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава не исключает, что прививки от COVID-19 могут стать обязательными.

"Предполагаю", - ответил он на вопрос ведущего о том, допускает ли он обязательную вакцинацию в стране.

Ляшко отметил, что Украина перенимает опыт ЕС и США в вопросах инфекционных болезней. На сегодняшний день в Украине никто принудительно не делает людям прививки.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.

Как мы ранее писали, вакцинация от коронавируса детей в Украине не будет обязательной, но может быть рекомендованной в некоторых случаях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
LITE
Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии
Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии