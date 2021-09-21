Ляшко сделал заявление об обязательной вакцинации в Украине: но есть нюанс

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий.

Об этом в эфире программы "Свобода слова " рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава не исключает, что прививки от COVID-19 могут стать обязательными.

"Предполагаю", - ответил он на вопрос ведущего о том, допускает ли он обязательную вакцинацию в стране.

Ляшко отметил, что Украина перенимает опыт ЕС и США в вопросах инфекционных болезней. На сегодняшний день в Украине никто принудительно не делает людям прививки.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.