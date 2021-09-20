Вакцинация от COVID-19 детей: в Госпродпотребслужбе сделали важное заявление
Вакцинация от коронавируса детей в Украине не будет обязательной, но может быть рекомендованной в некоторых случаях.
Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет 24 канал.
По его словам, Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных конкретных случаях вакцинировать детей от коронавируса.
Рубан подчеркнул, что в Украине уже начали прививать несовершеннолетних детей (старше 14 лет) от коронавируса. И никаких побочных реакций зафиксировано не было.
А вот представители некоторых профессий должны быть обязательно вакцинированы, это:
- полицейские;
- медработники;
- педагоги.
В мире детей уже вакцинируют
Олег Рубан говорит, что в мире уже начали вакцинировать детей от коронавируса. Ведь, по его словам, эта категория населения очень подвержена заражению дельта-возбудителя.
И хотя вакцинация детей в Украине не обязательна, чиновник считает, что прививки им все же нужно делать.
"Как и весь мир, нужно вакцинировать детей в полном объеме. Дельта-возбудитель поражает именно детское и подростковое население", - подчеркнул он.
Отметим, что в Украине уже более пяти миллионов человек полностью иммунизированы от коронавируса - они получили по две прививки.