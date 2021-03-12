UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко сделал важное заявление о возможном локдауне

Автор: Людмила Жукова

В Украине пока нет оснований для введения нового локдауна и строгих ограничений.

Такое заявление в прямом эфире программы "Народ против" сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медик отметил, что если медицинская система в стране будет под угрозой, тогда Минздрав обратится к правительству для введения жесткого карантина на территории всей страны.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин, чтобы избежать тотального карантина.

“Мы говорим про оранжевый уровень опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красную зону эпидемической опасности, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения”, - заверил Ляшко.

К слову, главный санврач отметил, что прогнозы МОЗ относительно всплеска заболеваемости оправдались.

Напомним, в Украине могут снова ввести полный локдаун, если в "красную" зону карантина попадут 13 и более областей.

Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун в Украине

Как мы сообщали ранее, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал, существует ли угроза национального локдауна в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор ЛяшкоЛокдаун
Читайте также
Минздрав рассчитывает на снижение количества COVID-случаев, но это зависит от вируса
Коллапс на Прикарпатье: в мобильный госпиталь начали везти первых пациентов с COVID-19
Прогноз погоды