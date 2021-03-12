Ляшко зробив важливу заяву про можливий локдаун

Медик зазначив, що якщо медична система в країні буде під загрозою, тоді МОЗ звернеться до уряду для введення жорсткого карантину на території всієї країни.

На цей час в Україні діє адаптивний карантин, щоб уникнути тотального карантину.

"Ми говоримо про помаранчевий рівень небезпеки - це сигнал, що область найближчим часом може перейти в червону зону епідемічної небезпеки, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоров'я", - запевнив Ляшко.

До речі, головний санлікар наголосив, що прогнози МОЗ щодо сплеску захворюваності виправдалися.

Нагадаємо, в Україні можуть знову ввести повний локдаун, якщо в "червону" зону карантину потраплять 13 і більше областей.

Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун в Україні