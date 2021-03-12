Ляшко зробив важливу заяву про можливий локдаун

В Україні поки немає підстав для введення нового локдауну і строгих обмежень.
Таку заяву в прямому ефірі програми "Народ проти" зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Медик зазначив, що якщо медична система в країні буде під загрозою, тоді МОЗ звернеться до уряду для введення жорсткого карантину на території всієї країни.
На цей час в Україні діє адаптивний карантин, щоб уникнути тотального карантину.
"Ми говоримо про помаранчевий рівень небезпеки - це сигнал, що область найближчим часом може перейти в червону зону епідемічної небезпеки, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоров'я", - запевнив Ляшко.
До речі, головний санлікар наголосив, що прогнози МОЗ щодо сплеску захворюваності виправдалися.
Нагадаємо, в Україні можуть знову ввести повний локдаун, якщо в "червону" зону карантину потраплять 13 і більше областей.
Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун в Україні
Як ми повідомляли раніше, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко розповів, чи існує загроза національного локдауна в Україні.