Ляшко сделал важное заявление о возможном локдауне

В Украине пока нет оснований для введения нового локдауна и строгих ограничений.

Такое заявление в прямом эфире программы "Народ против" сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медик отметил, что если медицинская система в стране будет под угрозой, тогда Минздрав обратится к правительству для введения жесткого карантина на территории всей страны.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин, чтобы избежать тотального карантина.

“Мы говорим про оранжевый уровень опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красную зону эпидемической опасности, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения”, - заверил Ляшко.

К слову, главный санврач отметил, что прогнозы МОЗ относительно всплеска заболеваемости оправдались.

Напомним, в Украине могут снова ввести полный локдаун, если в "красную" зону карантина попадут 13 и более областей.

Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун в Украине