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Ляшко зробив важливу заяву про можливий локдаун

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 08:33
Ляшко зробив важливу заяву про можливий локдаун Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні поки немає підстав для введення нового локдауну і строгих обмежень.

Таку заяву в прямому ефірі програми "Народ проти" зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Медик зазначив, що якщо медична система в країні буде під загрозою, тоді МОЗ звернеться до уряду для введення жорсткого карантину на території всієї країни.

На цей час в Україні діє адаптивний карантин, щоб уникнути тотального карантину.

"Ми говоримо про помаранчевий рівень небезпеки - це сигнал, що область найближчим часом може перейти в червону зону епідемічної небезпеки, і може бути загроза функціонуванню бізнесу, економіки та системи охорони здоров'я", - запевнив Ляшко.

До речі, головний санлікар наголосив, що прогнози МОЗ щодо сплеску захворюваності виправдалися.

Нагадаємо, в Україні можуть знову ввести повний локдаун, якщо в "червону" зону карантину потраплять 13 і більше областей.

Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун в Україні

Як ми повідомляли раніше, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко розповів, чи існує загроза національного локдауна в Україні.

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