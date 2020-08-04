Ляшко расссказал, когда в Украине начнется вторая волна COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал гражданам страны, когда ждать вторую волну COVID-19, ведь уже сейчас становится очевидным, что вирус никуда не уйдет. По словам Ляшко, в мире ситуация с инфекцией не позитивная и уже сегодня в Европе начинается вторая волна, а в Украине новый скачек заболеваемости может произойти к октябрю.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель, — отметил Ляшко на брифинге 4 августа.

Он отметил, что в Германии и Швейцарии рост заболеваемости коронавирусом сейчас снова стал увеличиваться. По словам Ляшко, сейчас в больницах будут готовиться к второй волне и увеличивать количество коек.

"Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", — подчеркнул санврач.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что вакцинация от гриппа в новом сезоне очень важна, она поможет людям не заболеть.

Кстати, по состоянию на 4 августа в Украине фиксируют рост количества новых случаев коронавируса, за сутки заразились более 1000 человек. Изначально информация была только из Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Волынской областей.

Напомним, что в Германии заявили о второй волне коронавируса. Однако, она более слабая по сравнению с первой в марте - апреле.