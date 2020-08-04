Ляшко расссказал, коли в Україні почнеться друга хвиля COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів громадянам країни, коли чекати другу хвилю COVID-19, адже вже зараз стає очевидним, що вірус нікуди не піде. За словами Ляшка, у світі ситуація з інфекцією не позитивна і вже сьогодні в Європі починається друга хвиля, а в Україні новий стрибок захворюваності може відбутися до жовтня.

"Ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ, з жовтня по квітень, — відзначив Ляшко на брифінгу 4 серпня.

Він зазначив, що в Німеччині та Швейцарії зростання захворюваності коронавірусом зараз знову стало збільшуватися. За словами Ляшка, зараз у лікарнях будуть готуватися до другої хвилі і збільшувати кількість ліжок.

"Ми повинні підвести кисень до ліжок у відведеному ліжковому фонді, ми повинні забезпечити вірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки у нас є час", — підкреслив санлікар.

Заступник міністра охорони здоров'я підкреслив, що вакцинація від грипу в новому сезоні дуже важлива, вона допоможе людям не захворіти.

До речі, станом на 4 серпня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразилися понад 1000 осіб. Спочатку інформація була тільки з Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Волинської областей.

Нагадаємо, що в Німеччині заявили про другу хвилю коронавірусу. Проте, вона слабша порівняно з першою в березні - квітні.