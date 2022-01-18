Ляшко рассказал, как сделать купание в проруби безопасным для здоровья

Большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение 19 января сделает их здоровее. Но если вы все же решили нырять в прорубь, то первым делом делайте это лишь в том случае, если вы полностью здоровы.
Ведь, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина, существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено!
"Как врач, могу сказать только о медицинской стороне вопроса. Помните: традиции традициями, но главное не навредить своему здоровью", - обратился министр к украинцам.
Он говорит, что закалять организм стоит каждый день, а не раз в год.
"Холодная вода может быть полезной только, если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой. Также, напомню, что курение и алкоголь не согревают. Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере", - отметил Ляшко.
Также, чтобы не навредить своему организму на Крещение, не забывайте о физической дистанции и избегайте скопления возле прорубей, ведь "коронавирус выходной на праздник не брал".
Держите еще несколько важных советов от главы Минздрава:
Напомним, что в столице Украины нырнуть в прорубь можно будет в 15 специально оборудованных для этого религиозного ритуала местах.
Адреса локаций для празднования Крещения в Киеве:
На некоторых локациях киевлян и гостей города будут ждать песни, танцы у костра, произведения художников из соломы и дерева, вкусности, чай и глинтвейн, а для детей организаторы готовят катание на лошадях и мастер-класс по созданию снежных домов.
А на каждой локации (без исключений) будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service и специализированной аварийно-спасательной водолазной службы, а также работать медпункты.
19 января на станции метро "Гидропарк" будет открыт второй выход. Восточный вестибюль будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - в обычном режиме.
В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду. Но осадков 19 января не предвидится.
Утром, с 8 до 11 часов, столбики термометров будут показывать -6...-4.
Днем температура несколько повысится - до 1 градуса с отметкой "-".
Народный прогноз
Наши предки по погоде именно в День Крещения Господня прогнозировали погоду на лето.
В частности, если погода холодная, а на улице ясно - лето будет засушливым.
А вот пасмурная и снежная погода за окном, верили наши предки, предвещает обильный урожай.
Ранее в Православной Церкви Украины развенчали главный миф о Крещении.
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