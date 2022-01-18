Ляшко розповів, як зробити купання в ополонці безпечним для здоров’я

Більшість людей очікують, що купання у крижаній воді на Водохреща 19 січня зробить їх здоровішими. Але якщо ви все ж вирішили пірнати в ополонку, то насамперед робіть це лише у тому випадку, якщо ви повністю здорові.
Адже, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі РБК-Україна, існують хвороби, при яких купатись в крижаній воді категорично заборонено!
"Як лікар, можу сказати лише за медичну сторону питання. Пам’ятайте: традиції традиціями, але головне не нашкодити своєму здоров’ю", - звернувся міністр до українців.
Він каже, що загартовувати організм варто кожного дня, а не раз на рік.
"Холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися систематично, щоденно контактуючи з холодною водою. Також, нагадаю, що куріння та алкоголь не зігрівають. Вживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати", - зауважив Ляшко.
Також щоб не нашкодити своєму організму на Водохреща, не забувайте про фізичну дистанцію та уникайте скупчення біля ополонок, бо "коронавірус вихідний на свято не брав".
Тримайте ще кілька важливих порад від очільника МОЗ:
Нагадаємо, що у столиці України пірнути в ополонку можна буде у 15 спеціально обладнаних для цього релігійного ритуалу місцях.
Адреси локацій для святкування Водохреща у Києві:
На деяких локаціях киян та гостей міста очікуватимуть співи, танці біля ватри, витвори митців із соломи та дерева, смаколики, чай і глінтвейн, а для дітей організатори готують катання на конях та майстер-клас зі створення снігових домівок.
А на кожній локації (без винятків) чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби, а також працюватимуть медпункти.
19 січня на станції метро "Гідропарк" буде відкрито другий вихід. Східний вестибюль працюватиме із 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - у звичайному режимі.
У Києві синоптики обіцяють похмуру погоду. Але опадів 19 січня не передбачається.
Зранку, з 8 до 11 години, стовпчики термометрів показуватимуть -6...-4.
Вдень температура дещо підвищиться - до 1 градуса з позначкою "-".
Народний прогноз
Наші предки за погодою саме у День Хрещенням Господнього прогнозували погоду на літо.
Зокрема, якщо погода холодна, а на вулиці ясно - літо буде засушливим.
А от похмура і сніжна погода за вікном, вірили наші пращурі, віщує рясний урожай.
Раніше у Православній церкві України розвінчали головний міф про Водохреща.
Також читайте про те, чи можна самостійно освятити будинок водою 19 січня.