Ляшко розповів, як зробити купання в ополонці безпечним для здоров’я

"Як лікар, можу сказати лише за медичну сторону питання. Пам’ятайте: традиції традиціями, але головне не нашкодити своєму здоров’ю", - звернувся міністр до українців.

Він каже, що загартовувати організм варто кожного дня, а не раз на рік.

"Холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися систематично, щоденно контактуючи з холодною водою. Також, нагадаю, що куріння та алкоголь не зігрівають. Вживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати", - зауважив Ляшко.

Також щоб не нашкодити своєму організму на Водохреща, не забувайте про фізичну дистанцію та уникайте скупчення біля ополонок, бо "коронавірус вихідний на свято не брав".

Тримайте ще кілька важливих порад від очільника МОЗ:

купайтеся лише в спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном

енергійна розминка - обов’язкова умова перед зануренням у воду

занурюйтесь у воду поступово, бо якщо ви одразу пірнете з головою - це може призвести до різкого охолодження організму

залишайтеся у воді не довше 3-5 секунд

людям, які практикують загартування водою роками, не варто перебувати в ополонці довше 1,5-2 хвилин

Де у Києві святкувати День Хрещення Господнього

Нагадаємо, що у столиці України пірнути в ополонку можна буде у 15 спеціально обладнаних для цього релігійного ритуалу місцях.

Адреси локацій для святкування Водохреща у Києві:

Зона відпочинку "Дитяча" (Венеціанський острів)

"Венеція" (острів Долобецький)

"Наталка" (затока Наталка)

"Наталка 2" (парк)

"Галерна" (вул. Набережно-Корчуватська)

"Предмістна Слобідка" (Венеціанський острів)

"Тельбін" (вул. Тичини)

"Райдуга" (озеро Веселка)

"Троєщина" (вул. Оноре де Бальзака)

"Пуща-Водиця" (ставок № 8 на р. Горенка)

"Вербне" (озеро Вербне)

"Центральна" (острів Труханів)

Озеро Йорданське (вул. Йорданська-просп. Оболонський)

"Веселка" (вул. Микільсько-Слобідська, 7)

"Чорторий" (острів Муромець)

На деяких локаціях киян та гостей міста очікуватимуть співи, танці біля ватри, витвори митців із соломи та дерева, смаколики, чай і глінтвейн, а для дітей організатори готують катання на конях та майстер-клас зі створення снігових домівок.

А на кожній локації (без винятків) чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби, а також працюватимуть медпункти.

19 січня на станції метро "Гідропарк" буде відкрито другий вихід. Східний вестибюль працюватиме із 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - у звичайному режимі.

Якою буде погода на Богоявлення

У Києві синоптики обіцяють похмуру погоду. Але опадів 19 січня не передбачається.

Зранку, з 8 до 11 години, стовпчики термометрів показуватимуть -6...-4.

Вдень температура дещо підвищиться - до 1 градуса з позначкою "-".

Народний прогноз

Наші предки за погодою саме у День Хрещенням Господнього прогнозували погоду на літо.

Зокрема, якщо погода холодна, а на вулиці ясно - літо буде засушливим.

А от похмура і сніжна погода за вікном, вірили наші пращурі, віщує рясний урожай.