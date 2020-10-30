Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, почему украинцев не обеспечили масками и антисептиками бесплатно. Об этом он рассказал в программе у журналиста Романа Скрыпина на YouTube.

"Почему вы не обеспечили народ Украины масками и антисептиками. Они же продавались по страшным ценам. Если коронавирус такой страшный, почему вы этого не сделали?" - спросил у Ляшко Скрыпин.

Журналист еще раз отметил, что государство должно раздавать маски бесплатно всем категориям граждан.

"Это вопрос не ко мне. Во-первых, глобальный дефицит, во-вторых, отсутствие своего производства", - рассказал Ляшко.

Главный санврач попытался объяснить, что была страна, которая делала качественный и недорогой продукт, имея в ввиду маски, но потом границы закрылись. Скрыпин еще раз спросил, почему государство сначала не обеспечило людей масками.

"Государство сделало приоритеты, кому изначально бесплатно выдавать маски", - ответил Ляшко.

Цитату можно услышать с 12 минуты видео.

Виктор Ляшко рассказал, почему государство не обеспечило украинцев масками

Как мы рассказывали ранее, в Украине обновили карантинное зонирование и опубликовали новый список городов и областей, которые попали в "красную" и "оранжевую" зону.